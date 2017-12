"Hart, als Zuckerkranke erwachsen zu werden"

"Denke ich an meine Volksschulzeit zurück, kommen mir dicke Spritzen und strenge Ernährungsvorschriften in den Sinn", erinnert sich die heute 48-jährige Bettina Blanc. "Meine Mutter musste mir das Hormon Insulin injizieren, und ich hatte sechsmal am Tag zu essen und dabei genau 12 Broteinheiten zu mir zu nehmen." Bei der kleinen Bettina wurde nämlich mit sieben Jahren Typ-1-Diabetes festgestellt. Das bedeutete: Ihre insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse wurden durch körpereigene Abwehrstoffe, sogenannte Antikörper, zerstört.

Von einem Tag auf den anderen fühlte sich das Mädchen nicht mehr wie eine Prinzessin - "Die haben schließlich nicht mit Insulinspritzen zu kämpfen" - sondern wurde in eine Außenseiterrolle gedrängt. "Meine Mutter musste sogar mit auf die Schullandwochen fahren." Die Orientierung verlor die junge Frau dann endgültig mit Beginn der Pubertät. "Ich war ein Wildfang, hatte aber wenig ausgereifte Zukunftsperspektiven. Es gab damals auch keine Vorbilder, die mit dieser oder einer anderen chronischen Krankheit an die Öffentlichkeit gegangen wären und über ihre Leistungen gesprochen hätten", so die Wiener Volksschullehrerin. Der Teenager trug sich in dieser Zeit mit dunklen Gedanken und machte viel "Unsinn", der seinen Blutzucker gehörig durcheinander brachte.

"Erwachsenwerden ist immer schwer. Wenn man Diabetes hat, allerdings noch um einiges schwieriger", pflichtet Stoffwechselexpertin Ao. Univ.-Prof. Dr. Kinga Howorka, AKH Wien, bei. "Anfang der 1980er-Jahre gab es für die betroffenen Jugendlichen keine positiven Aussichten. Die Situation war erdrückend, weil sehr unflexibel. Wir bemühten uns, das Leben der Patienten leichter zu machen, indem wir die funktionelle Insulintherapie einführten. Es ging - und geht wie bei jeder anderen chronischen Erkrankung - darum, die Betroffenen durch spezielle Schulungen zu mündigen, eigenständigen Patienten zu machen. Wichtig: Nicht der Arzt trägt die Verantwortung, sondern jeder Einzelne für sich selbst."