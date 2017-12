"Zerreißen Stoff, aus dem Gesellschaft gewebt ist"

Chamath Palihapitiya war bei Facebook bis 2011 als Vizepräsident der Sparte Nutzerwachstum aktiv. In einem Interview mit dem IT-Nachrichtenportal "The Verge" plagt ihn nun das schlechte Gewissen. Er fühle "gewaltige Schuld" auf sich lasten, weil er dabei geholfen hat, Facebook zu dem zu machen, was es heute ist.