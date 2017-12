Umfrage: Was uns beim Partner wichtig ist

Es zeigte sich: Bei den Frauen erreicht die Persönlichkeit immer den höchsten Anteil als wichtigste Eigenschaft. Das gilt besonders in den skandinavischen Ländern Schweden, Dänemark und Norwegen, wo sie stets mindestens zwei Drittel der Frauen an die Spitze setzten.

Aussehen Männern besonders wichtig

Bei den Männern dagegen ergibt sich in der Umfrage des britischen Meinungsforschungsinstituts YouGov ein etwas anderes Bild: In Vietnam (44 Prozent) und Saudi-Arabien (35 Prozent) hatte Aussehen den höchsten Anteil an der Spitze. Unter indonesischen Männern lagen Persönlichkeit und Aussehen mit jeweils 35 Prozent gleichauf. Was auffällt: In allen Ländern nannten Männer das Aussehen deutlich häufiger als wichtigste Eigenschaft als Frauen.