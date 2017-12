Putin befiehlt Abzug russischer Truppen aus Syrien

Russland hält die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien für besiegt. "In der Arabischen Republik Syrien gibt es heute keinen Ort und keinen Bezirk mehr, der noch vom IS kontrolliert wird", hatte der russische Vizegeneralstabschef Sergej Rudskoj Ende letzter Woche in Moskau erklärt. Bis auf letzte Widerstandsnester sei Syrien vom IS befreit.

Truppenabzug als Wahlversprechen

Ähnliches hatte zuvor sein Vorgesetzter Waleri Gerassimow ausländischen Militärattachés in Moskau vorgetragen. Verteidigungsminister Sergej Schoigu erstattete Putin Bericht. Putin griff die Nachricht auf, als er offiziell seine Kandidatur für die Präsidentenwahl 2018 ankündigte. Er hat als ein Versprechen im Wahlkampf einen Rückzug russischer Truppen aus Syrien angekündigt. Zwei Militärbasen will Russland aber behalten, hieß es.