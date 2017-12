ORF: Nach den "Landkrimis" kommen "Stadtkomödien"

Am Land wird gestorben, in der Stadt hat man Spaß. So meint es der ORF zwar nicht, aber der logische Schluss drängt sich auf. Denn nach den "Landkrimis" kommen nun die "Stadtkomödien" und damit "Lachen als Grundnahrungsmittel", so das Versprechen von ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner. Drei Produktionen sind ab 23. Dezember zu sehen, am Mittwoch wurden sie präsentiert, gemeinsam mit einem vierten Film, der momentan noch im Kino läuft.