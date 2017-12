Zu wenige Fenstertage machen uns 2018 zur Qual

Im Mai vier freie Tage

Der Tag der Arbeit fällt 2018 auf einen Dienstag - nehmen Sie sich den 30. April frei, dürfen Sie sich so über insgesamt vier freie Tage freuen. Am 10. Mai bietet sich erneut die Chance auf ein verlängertes Wochenende: einfach den 11. Mai (Freitag) freinehmen und sich über vier Tage Urlaub freuen. Verlängern können Sie Ihr Wochenende auch am 21. Mai (Pfingstmontag).

Fronleichnam fällt 2018 auf den 31. Mai, einen Donnerstag. Nehmen Sie sich den 1. Juni Urlaub, winkt auch hier ein verlängertes Wochenende. Dann heißt es wieder durchbeißen: Erst am 15. August (Mariä Himmelfahrt) können Sie sich - wenn Sie sich auch den 13. und 14. August freinehmen - fünf Tage Urlaub sichern.