Räuber verletzten Hausfrau in Wels

Home Invasion nennt man Überfälle in den Privatwohnungen der Opfer, wobei oft unklar ist, nach welchen Gesichtspunkten die Täter ihre Coups planen. In Wels hatten Dienstagvormittag um 9.40 Uhr zwei jüngere, dunkelhäutige Männer an der Tür einer 46-jährigen Hausfrau in einem Mehrparteienhaus angeläutet. Als die Frau öffnete, wurde sie sofort in die Wohnung zurückgeschoben, derart brutal auf eine Couch gedrückt, dass sie am rechten Arm und am Hinterkopf verletzt wurde, und mit einem Radmutternschlüssel bedroht. "Die Täter haben mit ausländischem Akzent Geld und Schmuck gefordert", berichtet Polizeisprecherin Kerstin Hinterecker.

Polizei während Überfall alarmiert, aber Täter entkamen

Während ein Täter beim Opfer blieb, durchsuchte der zweite das Schlafzimmer, erbeutete ein Bargeld, Silberschmuck und Armbanduhren. Obwohl sie von einem der Räuber bewacht wurde, konnte das geschockte Überfallsopfer per Handy den Polizeinotruf wählen und den Raub melden.

Das hatten die Täter aber doch mitbekommen, sie flüchteten unverzüglich aus der Wohnung. Obwohl die Polizei noch während des Überfalls alarmiert worden war, konnten die Täter problemlos entkommen.

Auch von Ennser Räuberpärchen fehlt noch jede Spur

Ebenso erfolglos war bisher auch die Fahndung nach jenem Pärchen, das - wie berichtet - vor einer Woche, am 28. November, in Enns eine 94-jährige gehbehindete Frau in deren Wohnung überfallen hatte. Das Opfer hatte, als es gegen Mittag an der Wohnungstür klingelte, geglaubt, dass ihr "Essen auf Rädern" geliefert würde. Es stand aber eine jüngere Frau vor der Tür, deren Begleiter in die Wohnung drängte, dann 50 Euro erbeutete.

Johann Haginger / Kronen Zeitung