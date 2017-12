Steuer-Tricks: Hoteliers üben Kritik an Airbnb

"Nachholbedarf in den Bergregionen"

Im kommenden Jahr will der Online-Zimmervermittler mehr Unterkünfte in den alpinen Regionen anbieten. In den vergangenen zwölf Monaten vermittelte Airbnb rund 81.000 Gäste in die Bergregionen, österreichweit waren es rund 700.000 Gastankünfte. "Es gibt Nachholbedarf in den Bergregionen. Da waren wir noch nicht gut genug aufgestellt", sagte Airbnb-DACH-Mitarbeiterin Carola Dettweiler. Die Plattform verlangt von den Unterkunftgebern entweder drei oder fünf Prozent Provision vom Vermietungserlös und von den Gästen 5 bis 15 Prozent Servicegebühr.

Im kommenden Jahr will Airbnb auch in Wien ihr "Experiences"-Angebot starten es können etwa besondere Führungen, Workshops und Erlebnisse gebucht werden. Derzeit vermittelt Airbnb rund 3100 "Experiences" in 40 Städten und lukriert dabei 20 Prozent Vermittlungsprovision.