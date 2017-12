Airbnb hilft Vermietern beim Steuerhinterziehen

Statt auf das französische Bankkonto überweise Airbnb das Geld dann auf die in Gibraltar ausgegebene Karte. Und mangels eines entsprechenden Informationsabkommens blieben die Mieteinnahmen so für die Steuerbehörden Frankreichs - aber wohl auch anderer europäischer Länder - unsichtbar, so der Bericht.

"Zusätzlich zur eigenen Steuervermeidung, die der Konzern in Europa betreibt, ermutigt Airbnb nun auch seine Wohnungsvermieter dazu", kritisierte dem französischen Radiosender zufolge der für das Wohnungswesen zuständige Vizebürgermeister von Paris, Ian Brossat. Der Wohnungsstadtrat forderte, dass Airbnb verpflichtet werden solle, die Mieteinnahmen seiner Kunden den Steuerbehörden zu melden.