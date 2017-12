Schutz vor Übergriffen: Kinder dürfen sich wehren

Um sexuellem Missbrauch im Sport möglichst keine Chance zu geben, braucht es klare Regeln und Grenzen - auch in den Vereinen. Ein festgenommener Wiener Volleyballtrainer, ein verurteilter Schwimmtrainer in Linz und ein Judotrainer aus Wien sitzen in Haft. Und in den USA steht der ehemalige Turn-Teamarzt Larry Nassar wegen 130 Missbrauchsfällen vor Gericht.