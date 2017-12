Joseph Stiglitz: „Bitcoin müsste verboten werden“

Die Digitalwährung Bitcoin hat ihre Rekordjagd zunächst abgebrochen und eine gefährliche Berg- und Talfahrt begonnen. Nach Kursschwankungen von fast 20 Prozent am Mittwoch betrug die Wertschwankung am Donnerstag rund 15 Prozent. Auf der bekannten Handelsplattform Bitstamp wurden am Donnerstag im Hoch 10.618 Dollar (rund 8978 Euro) erreicht, im Tagestief waren es am Nachmittag 9000 Dollar.