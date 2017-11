Fast 10.000 Dollar wert: Bitcoin auf Rekordjagd

Die Rekordjagd bei der Digitalwährung Bitcoin hat sich am Montag weiter beschleunigt. In der Früh stieg der Kurs in Richtung der Marke von 10.000 US-Dollar. Zeitweise stieg der Bitcoin je nach Handelsplattform über 9700 Dollar (umgerechnet 8167 Euro). Im Vergleich zum Freitag ist das ein Kursgewinn von fast 18 Prozent.