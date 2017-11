„Propheten-Anhänger“ zwingen Regierung in die Knie

Die wochenlangen Proteste Tausender Islamisten in Pakistan gegen ein Gesetzesvorhaben sind nun nach einer Einigung mit der Regierung beendet worden. "Wir haben gewonnen. Niemand kann die Anhänger des Propheten schlagen", sagte ein Demonstrant und sprach sowohl die Rücknahme eines Gesetzes als auch den Rücktritt des Justizministers an. Der Sprecher der religiösen Partei Tehreek-e-Labaik Ya Rasool Allah erklärte, die Besetzung mehrerer Hauptverkehrsstraßen in Islamabad und Karatschi würde nun beendet.