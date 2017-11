Pakistan setzt Armee gegen Islamisten-Proteste ein

Brücken und Straßen von Demonstranten blockiert

Die Protestbewegung erhielt am Sonntag weiteren Zulauf. Auf der belagerten Autobahnbrücke in Islamabad befanden sich am Nachmittag Tausende Demonstranten. In der Hafenstadt Karachi versammelten sich nach Angaben der Verkehrsbehörden rund 4800 Demonstranten, in Lahore blockierten schätzungsweise 3400 Hardliner wichtige Straßen.

Die wenig bekannte islamistische Gruppe Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah Pakistan (TLYRAP) hatte Anfang November mit dem Sitzstreik in Islamabad begonnen. Damit protestierte sie gegen eine Abmilderung des Eids, den Kandidaten für Wahlen leisten müssen. Justizminister Zahid Hamid zog die Änderung wegen der Proteste rasch zurück, doch die Islamisten stuften das Vorhaben als Gotteslästerung ein - ein extrem heikler Vorwurf in Pakistan, der in dem Land schon mehrfach zu tödlicher Gewalt führte.