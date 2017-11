Wiens berühmtes Fotomuseum von Schließung bedroht

Just in der Kunst- und Kulturstadt Wien steht eine der bekanntesten Fotogalerien vor dem Aus. Das WestLicht, Schauplatz für Fotografie und Ort zahlreicher fundierter Ausstellungen, ist von der Schließung bedroht. Wie die Betreiber kürzlich mitteilten, gibt es vom bisherigen Hauptsponsor, dem Kamerahersteller Leica, keine Forderzusage für das kommende Jahr. "Auch der Bund und die Stadt Wien haben bislang keine konkreten Maßnahmen zum Erhalt von WestLicht in die Wege geleitet", heißt es in einer nun ins Leben gerufenen Online-Petition.