Jetzt eröffnen in Wien die Weihnachtsmärkte

In der Theorie dauert es bis Weihnachten noch eine Weile. In der Praxis verwandelt sich Wien bereits diese Woche in ein Punsch-Paradies. Schon am Mittwoch eröffnet im MuseumsQuartier der erste Weihnachtsmarkt der Stadt und erstrahlt in ganz neuem Design - bei Charity-Punsch und angesagtem Gratiskonzert.