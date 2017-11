Spacey begrapschte auch Sohn von Richard Dreyfuss

"Er legte die Hand auf meinen Schenkel"

"Nach ein paar Minuten legte er seine Hand auf meinen Schenkel. Endlich (endlich, endlich) wurde es mir suspekt. Es dauerte so lange, weil ich nie im Leben daran gedacht hätte, dass Kevin überhaupt an mir Interesse hätte", so Dreyfuss - und weiter: "Er war ein Erwachsener, einer meiner Helden, der Boss meines Vaters, Kategorien, die nicht auf meinem Radar für sexuelle Interaktionen sind. Außerdem dachte ich, er könne mir doch unmöglich in Anwesenheit meines Vaters so kommen. Aber seine Hand blieb da."

Er habe versucht, die Situation zu entschärfen, sei aufgestanden und habe sich an die andere Ecke der Couch gesetzt, schildert Dreyfuss weiter. Doch der Schauspieler sei ihm sofort gefolgt und habe seine Hand erneut auf seinem Oberschenkel platziert. "In einem Zeitraum von rund 20 Sekunden, krabbelte Kevins Hand Zentimeter um Zentimeter von meinem Schenkel hoch zu meinem Schritt", beschreibt er die Situation. "Plötzlich hatte er mich ganz in der Hand".