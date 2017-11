Spacey: „House of Cards“-Mitarbeiter packen aus

"Ich stand unter Schock"

"Kevin hatte wenig bis gar keine Skrupel, seinen Status und seine Position auszunutzen", so einer der Männer. Eine Autofahrt mit Spacey sei ihm jedoch besonders in negativer Erinnerung geblieben, fuhr dieser fort. Dabei habe ihm der Oscarpreisträger in die Hose gefasst. "Ich stand unter Schock", so der Set-Mitarbeiter. "Er war ein Mann, der bezüglich der Serie sehr viel Macht hatte und ich war jemand, der in der Hierarchie ganz unten stand."

Bei der Ankunft am Set soll Spacey den Assistenten dann in seinem Trailer in eine Ecke gedrängt haben, woraufhin dieser dem Star mitteilte, dass das "nicht okay" für ihn sei. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass diese Art von lüsternem Verhalten Routine für ihn war und dass meine Erfahrung nur eine von vielen ist", so der Mann weiter.