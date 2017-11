Grapsch-Vorwürfe: „Spacey zeigte mir seinen Penis“

Der Barmann habe sich jedoch losreißen und zurück ins Lokal flüchten können. Später habe Spacey ihm eine 5000 Pfund teure Designeruhr geschenkt - als Schweigegeld. Diese habe er jedoch am nächsten Tag verkauft, weil "es sich schmutzig anfühlte, diese Uhr zu tragen", so Beal.

"Er fasste mir sogar in den Schritt"

Auch für Dokumentarfilmemacher Tony Montana blieb das Zusammentreffen mit Kevin Spacey, das sich 2013 im Coronet Pub in Los Angeles zugetragen hatte, in keiner guten Erinnerung, berichtet er "RadarOnline". "Ich ging los, um einen Drink zu holen, und Kevin kam hinter mir her und legte seinen Arm um mich", schildert Montana das Erlebnis. "Er sagte mir, ich solle mit ihm die Bar verlassen. Er fasste mir sogar in den Schritt. Ich schob seine Hand weg, zahlte meinen Drink und ging weg von ihm."