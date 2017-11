Das ist der Attentäter von New York City

Mit Truck über Fahrradweg gerast

Am Dienstag soll Saipov am Steuer jenes Trucks, der am selben Tag in New Jersey angemietet worden war, gesessen sein, der gegen 15 Uhr mitten in Manhattan über einen Fahrradeweg gerast ist. Dabei erfasste er mehrere Menschen. Anschließend rammte er absichtlich einen Schulbus. Als der mit einem Paintball- und einem Luftdruckgewehr bewaffnete Mann dann aus dem Truck stieg, habe er "Allahu Akbar" gerufen, ehe er von Polizisten angeschossen wurde. Im Fahrzeug fanden Ermittler eine Nachricht des Attentäters, der sich damit zum IS bekannte.