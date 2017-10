Blutbad in Manhattan: Mindestens 8 Tote

In New York hat sich am Dienstagabend ein Terroranschlag ereignet: Wie die US-Polizei mitteilte, ist ein Mann mit einem Pick-up-Truck in eine Menschenmenge gerast und hat mehrere Fußgänger und Radfahrer gerammt. Anschließend ist es zu einer Schießerei gekommen. Das Blutbad, bei dem mindestens acht Menschen ums Leben kamen und etwa 15 weitere verletzt wurden, ereignete sich im Süden von Manhattan nahe des 9/11-Memorials.