Mehr Pflichtimpfungen für Kinder in Frankreich

Die Ausweitung war im vergangenen Sommer angekündigt und Anfang Dezember vom Parlament beschlossen worden. Befürworter der Pflichtimpfungen verweisen etwa darauf, dass nur 78 Prozent der Zweijährigen in Frankreich gegen Masern geimpft seien - die Impfrate müsse aber bei 95 Prozent liegen, um Masernviren effektiv aufzuhalten.



Nachweise über Immunisierungen bei Schuleintritt Pflicht

Impfgegner hatten die Entscheidung scharf kritisiert, sie fürchten Nebenwirkungen der Impfungen. Premier Edouard Philippe hingegen meinte, es könne nicht sein, dass in der Heimat von Lois Pasteur noch immer Kinder nach einer Infektion mit Masern sterben. Pasteur gilt als Vorreiter, was Impfung und Hygiene betrifft. Kommen Kinder nun in den Kindergarten oder in die Schule, müssen Eltern Impfnachweise vorlegen. Die bisher vorgesehene Strafe für Verstöße gegen die Impfpflicht wurde aber aus dem Gesetz gestrichen.