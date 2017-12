Wie Ihr Fondueabend ein Erfolg wird

Käsefondues sind etwas einfacher, da Sie im Wesentlichen nur Brot würfelig schneiden müssen und den Käsefonds ansetzen. Hierfür brauchen Sie pro Person 200 Gramm Käse nach Belieben, 100 Milliliter Weißwein, einen Esslöffel Schnaps und ein kleines Löffelchen Mehl. Einfach den Käse im erhitzten Alkohol auflösen, das Mehl unterziehen, und fertig ist das Fondue.

Tipp 2 - Vorbereiten, was möglich ist

Damit der Fondueabend auch für Sie ein Genuss wird, sollten Sie im Vorfeld so viel wie möglich bereits erledigt haben: Berechnen Sie etwa 1,5 Stunden an Vorbereitungszeit, in der Sie die Zutaten vorbereiten, Salate anrichten, den Tisch decken, Soßen fertig machen, Zutaten bereitstellen etc. So können Sie den Abend auch wirklich genießen. Auch sollte Ihr Geschirrspüler geleert sein, damit Sie nach dem Essen nur noch schnell einräumen müssen.