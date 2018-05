Kreieren statt kopieren: So innovativ ist China!

Diese neue Ausrichtung gehört offensichtlich zum ehrgeizigen Industrieprogramm „Made in China 2025“, in das die Regierung in Peking insgesamt 300 Milliarden Euro investieren will, um in zehn als besonders zukunftsträchtig definierten Branchen Weltmarktführerschaft zu entwickeln. Natürlich nimmt dabei die Fahrzeugindustrie eine herausragende Stellung ein.