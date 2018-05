Xiaomi eröffnet ersten „Mi Store“ in Österreich

Die offizielle Eröffnung des rund 100 Quadratmeter großen Stores findet Ende Mai statt. Betrieben wird der erste „Mi Store“ Österreichs von Venkon Technix, einem Vertriebs-Unternehmen mit Sitz in Kroatien, das für Xiaomi bereits in Kroatien, Montenegro, Slowenien und Serbien tätig ist. Das Franchise-Unternehmen plant die Eröffnung vier weiterer Shops in Österreich, zwei davon in Wien.