Verliert Leverkusen noch einen Leistungsträger?

Ausstiegsklausel für Liverpool keine Hürde

Frimpong gilt als absoluter Leistungsträger im Team von Trainer Xabi Alonso und erzielte 30 Tore in 190 Spielen. In seinem bis 2028 datierten Vertrag ist eine Ausstiegsklausel verankert, die es ihm ermöglicht, für eine festgeschriebene Ablösesumme von etwa 40 Millionen Euro zu wechseln. Für den englischen Meister wohl keine Hürde. Frimpong soll einen Fünfjahresvertrag bis 2030 unterschreiben, heißt es. In Liverpool würde Frimpong auf Landsmann und Trainer Arne Slot treffen.