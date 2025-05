Rapper Tory Lanez im Gefängnis niedergestochen

„Dankbar, dass er überlebt hat“

In einem Instagram-Posting auf Lanez‘ Profil (siehe Screenshot oben) heißt es zur Attacke: „Auf Tory wurde vierzehnmal eingestochen, siebenmal in den Rücken, viermal in den Brustkorb, zweimal in den Hinterkopf, einmal auf die linke Gesichtshälfte. Beide Lungen kollabierten. Er atmet nun aber wieder selbstständig. Obwohl er Schmerzen leidet, spricht er normal und ist guter Dinge und Gott dankbar, dass er überlebt hat.“