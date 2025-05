Selbst Eliud Kipchoge gratuliert Rekordler Gruen

Aaron Gruen im Prater

Seitdem ich Eliud Kipchoge, dessen einmalige Karriere ich seit seinem 5000-m-Gold bei der WM in Paris 2003 nahezu komplett verfolgt habe, 2017 im Trainingscamp in Kaptagat besucht hatte, halten wir regelmäßig Kontakt. So hatte ich dem kenianischen Wunderläufer auch von Aaron Gruens Rekord berichtet und ihm ein Bild geschickt, das Aaron vor der Erinnerungstafel von Kipchoges Traumlauf im Prater 2019 zeigt. Schließlich teilte ich am Montag Kipchoge auch freudig mit, dass Aaron Gruen fix für die WM qualifiziert sei…