„In dunklen Momenten wurde das Beste sichtbar“

Wann war Ihr erster Besuch in einem Konzentrationslager?

1991 oder 1992 in Dachau. Mit einer jüdischen Freundin, dessen Vater den Holocaust überlebt hat. Ihr Vater war nicht in Dachau, aber in anderen Konzentrationslagern. Nach unserem Besuch in Dachau saßen wir gemeinsam beim Abendessen, und ich erinnere mich daran, wie ich diesen Mann beobachtete. Ich dachte dabei: Hier sitzt ein Überlebender, der es geschafft hat, weiterzuleben – etwas, das vielen nicht möglich war.