KI am Telefon: Manipulieren uns bald Maschinen?

Noch bleibt im KI-Bereich vieles im Dunkeln, Demonstrationen wie Google Duplex gewähren nur einen kleinen Einblick in das, was uns noch erwartet. Für KI-Expertin Bryson ist aber auch das schon viel wert. „Es ist wichtig, dass sie weiterhin solche Demonstrationen machen, damit die Leute sehen, was da passiert. Was wir nämlich wirklich brauchen, ist eine informierte Bevölkerung!“