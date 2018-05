Augen im Bürostress

Die Probleme verschärft etwa auch das so genannte „trockene Auge“, ein Benetzungsproblem in Folge einer gestörten Zusammensetzung des Tränenfilms. Dieses Leiden tritt ebenfalls im Rahmen verschiedener Augenerkrankungen, aber auch bei Patienten mit Rheuma oder als Nebenwirkung diverser Medikamente auf. Auch falsche oder fehlende Brillen verstärken das „Office-Eye-Syndrom“ mitunter. Klimaanlagen trocknen die Raumluft ausDie von der Plattform MeineRaumluft.at durchgeführten Messungen in über 500 Büroräumen in Österreich zeigen, dass in vielen Büros die Luft deutlich zu trocken ist. An jedem dritten Arbeitsplatz liegt die relative Luftfeuchtigkeit sogar unter 30 Prozent. Vor allem, wenn mit den steigenden Temperaturen die Klimaanlagen wieder eingesetzt werden, leiden die Schleimhäute vermehrt. Im Idealfall liegt die Luftfeuchtigkeit nämlich eigentlich zwischen 40 und 60 Prozent. Die Kühlgeräte in der Firma sollten die Luftauslässe weiters so eingestellt haben, dass kein Platz direkt angeblasen wird und kein Zug entsteht.