Jasmin Wagner: Vom Blümchen zur Blume

Um die Jahrtausendwende legte sie dann ihren einprägsamen Künstlernamen nieder, und bald wurde es still(er) um sie. Lediglich optisch – wenn auch nicht ihr Kleidungsstil – erinnert sie noch stark an das quirlige Mädchen von damals. Macht Standpunkte bei den 4GameChangers klarSeitdem hat sich im Leben der 44-Jährigen viel getan. Heute ist sie „verliebt, verlobt, verheiratet“ und seit rund einem Jahr sogar erstmalig Mutter. Also eine „gstandene“ Frau, und als solche wird sie am 15. Mai zu Gast beim 4GameChangers Festival in Wien sein. Beim „4Future Day“ wird sie in prominenter Runde zum Thema „(F)Empower the Change“ mitdiskutieren.