„Bella Ciao“: Leverkusens DJ provoziert Römer

Der Schlusspfiff in der BayArena war gerade erfolgt, da spielten sich interessante Szenen ab. Die Alonso-Elf jubelte zusammen mit ihren Fans über den am Ende etwas dramatischen Final-Einzug. Spieler, Verantwortliche und Fans der AS Roma hingegen waren nach dem 2:2 sichtlich bedient und mussten schließlich noch einen weiteren Nackenschlag hinnehmen.