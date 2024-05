Herzogin Meghan holte Harry heimlich in London ab!

Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan sind am Freitag zu einem dreitägigen Besuch in Nigeria eingetroffen. Meghan, die eigenen Aussagen zufolge nigerianische Wurzeln hat, holte ihren Mann zuvor heimlich in London ab. Britischen Medien zufolge traf sich das Paar in der VIP-Lounge des Flughafens Heathrow, um gemeinsam nach Nigeria weiterzufliegen.