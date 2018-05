Rouhani verurteilt Telegram-Verbot im Iran

„Wir wollen einen freien Informationsfluss sowie das Recht der Bürger auf freie Auswahl (im Internet)“, so der Präsident in seiner ersten Reaktion auf das offizielle Verbot der im Land beliebten Telegram-App vom Montag. Beobachter werten dieses als schwere innenpolitische Niederlage für Rouhani. In den sozialen Medien wurde der Präsident harsch kritisiert, weil er sich erneut nicht gegen den einflussreichen Klerus durchsetzen konnte.