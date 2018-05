Linzerin zieht bei England-Tournee alle Register

Orgel auf Tour

Hasibeder ist nicht ständiges Mitglied des Bruckner Orchesters. Aber weil Gustav Mahlers zweite Sinfonie eine Orgel vorsieht, ist die Absolventin der Bruckner Universität bei der Tour dabei: „Wir wissen nur, dass zwei von sechs Konzertsälen gut ausgestattet sind.“ An allen anderen bleibt es eine Überraschung, ob die Orgel spielbar bzw. ob sie überhaupt vorhanden ist: „Zur Sicherheit führen wir ein elektronisches Instrument mit, das rasch aufgebaut werden kann.“ Das wird auch in der Cadogan Hall in London am Donnerstag zum Einsatz kommen.