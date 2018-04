Drei neue „Parteichefs“ betreten politische Bühne

Bei den Sozialdemokraten wird am Montag Andreas Sucher zum Landesgeschäftsführer bestellt werden. Die Neubesetzung ist als Folge des Karrieresprungs von Daniel Fellner zum Landesrat nötig. Der 39-jährige Sucher war 2015 und 2016 Stadtrat in Villach, ehe er über eine selbstverschuldete Internetaffäre stolperte. Seither ist er roter Gemeinderat in der Draustadt und Obmann der Villacher Alpenarena.