Lärm schrottet Festplatten, NASDAQ-Börse fällt aus

Der Vorfall unweit von Stockholm erinnert an eine ähnliche Panne in einer rumänischen Serverfarm. Dort war es vor anderthalb Jahren bei einem Test der Feuerlöschanlage durch die hohe Lautstärke ebenfalls zu Schäden an den Festplatten in den Servern gekommen. Bankdienste einer großen Direktbank waren nicht mehr zugänglich, Kunden konnten nicht einmal mehr Bankomaten nutzen.