80-Jähriger stürzte mit E-Bike: Schwer verletzt!

Das schöne Wetter haben am Samstag viele Tiroler für eine Spazierfahrt mit dem Fahrrad genutzt. Dabei kam es allerdings zu mehreren Unfällen. In Leutasch wurde ein Rennradfahrer (42) verletzt und in Innsbruck ein 80-jähriger E-Biker. Ebenfalls in Innsbruck krachte ein betrunkener Mountainbiker gegen eine Eisenstange.