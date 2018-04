ABBA kehren als Avatare auf die Bühne zurück

Die schwedische Pop-Band Abba kehrt auf die Bühne zurück - so jung und frisch wie im Jahr 1979. In einer internationalen Abba-Erinnerungsshow im Fernsehen sollen lebensechte Avatare - also computeranimierte Kunstfiguren - einen der legendären Hits zu Gehör bringen, wie das frühere Abba-Mitglied Björn Ulvaeus am Donnerstag verriet.