Historische Gewänder für den Stadtball

Die Rede ist natürlich vom Stadtball, der heuer zum großen Jubiläum Klagenfurts über die Bühne - pardon, das Tanzparkett - geht. Denn Gäste sind eingeladen, in historischen Gewändern zu erscheinen. Im April jährt sich die Schenkung der Stadt von Kaiser Maximilian I. an die Kärntner Landstände zum 500. Mal - und der Ball stellt als gesellschaftlicher Höhepunkt das Finale der kommenden Festwoche dar. Am 28. April lassen Klagenfurterinnen und Klagenfurter die kaiserliche Zeit für eine Nacht wiederauferstehen.