Russland: „Angriff kommt zum falschen Zeitpunkt“

Damaskus: "Westen will nur seine Lügen kaschieren“

In einer ersten Reaktion auf die westlichen Raketenangriffe prangerte die syrische Führung eine „barbarische und brutale Aggression“ an, die nur dazu diene, die für Samstag geplante Untersuchungsmission der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) zu verhindern. Auf diese Weise wolle der Westen „seine Lügen“ hinsichtlich eines angeblichen Chemiewaffenangriffs in der Stadt Duma kaschieren. „Einmal mehr bestätigen die USA und die Achse zur Unterstützung des Terrors, dass sie gegen internationales Recht verstoßen, über das sie bei den Vereinten Nationen prahlerisch reden.“