Syrien-Wahnsinn: Erste US-Raketen auf Damaskus!

Russland droht dem Westen mit „Konsequenzen“

Die mit Assad verbündete russische Regierung reagierte wütend und drohte dem Westen mit „Konsequenzen“. Das Außenministerium in Moskau erklärte, die westlichen Angriffe kämen zu einem Zeitpunkt, an dem Syrien gerade eine „Chance auf eine friedliche Zukunft“ gehabt habe. Trump appellierte an Russland und den Iran, ihre militärische Unterstützung für Assad aufzugeben. „Welche Art von Nation will mit dem Massenmord an unschuldigen Männern, Frauen und Kindern in Verbindung gebracht werden?“ fragte er.