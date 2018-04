Satire-App gesperrt: Fans gehen in den Untergrund

Was bei uns durch die Rede- und Meinungsfreiheit geschützt ist, kann in anderen Ländern ganz schnell der Zensur zum Opfer fallen: Satire. In China haben die Behörden beispielsweise diese Woche eine populäre Satire-App für das Smartphone gesperrt - offiziell wegen „vulgärer Inhalte“. Die Fans von „Neihan Duanzi“ gingen aus dem streng überwachten Internet in den Offline-Untergrund und solidarisieren sich nun über Geheimcodes.