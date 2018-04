Dreck aus Diesel-Autos? Schifffahrt ist schlimmer!

Und damit auch mit dem Sinn oder Unsinn von Dieselfahrverboten in Deutschland. Die sollen bekanntlich zu einer deutlichen Senkung der Stickoxid-Belastung führen. Doch Student Lennart Korsten kommt zu dem Schluss, dass diese Belastung zumindest in Städten am Rhein trotz möglicher Fahrverbote noch bis ins Jahr 2030 über den Grenzwerten liegen werde. Schuld daran ist die Schifffahrt.