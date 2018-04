Aufschrei: Nazi-Propaganda am Facebook-Flohmarkt

Ein SS-Abzeichen, ein Nazi-Balkenkreuz und Propagandazeitschriften des Dritten Reichs am Online-Flohmarkt von Facebook sorgen für Wirbel in Großbritannien. Facebook hat die Devotionalien auf Anfrage zwar aus dem Flohmarkt entfernt, steht nun aber trotzdem in der Kritik. Einerseits, weil das Zuckerberg-Netzwerk im Gegensatz zu anderen Online-Angeboten in diesem Bereich keine eindeutigen Regeln aufstellt. Andererseits, weil man durch die Duldung solcher Angebote Rechtsextremen eine Plattform biete.