Russische Herkunft des Gifts nicht nachweisbar

Das zur militärischen Verwendung gedachte Nervengift wurde vom sowjetischen Militär in den 1970er- und 1980er-Jahren entwickelt. Die britische Regierung wirft der Regierung in Moskau vor, hinter dem Anschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal und dessen Tochter Yulia am 4. März im englischen Salisbury zu stecken. Beide kamen in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus, inzwischen ist die Tochter auf dem Weg der Besserung.