Jahreskarte für Hund kostet Salzburgerin 1008 Euro

Während der Woche pendelt Angela T. mit der Salzburger Lokalbahn in die rund 25 Kilometer entfernte Stadt Salzburg zur Arbeit. Für ihr Jahresticket zahlt sie 675 Euro. Seit sechs Monaten begleitet sie dabei auch ihr Hund „Pauli“. Doch ihn kann die Leserin mit ihrer Jahreskarte nicht einfach für einen günstigen Aufpreis oder gar, wie beispielsweise in Wien, gratis mitnehmen. Vielmehr kostet das Ticket für den Vierbeiner 84 Euro pro Monat, also 1008 Euro (!) im Jahr.