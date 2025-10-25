Tickets für die Kunstmeile Krems gewinnen

Grüffelo & Co. – Die Bilderbuch-Welt von Axel Scheffler und Julia Donaldson

Der weltberühmte Grüffelo zieht ins Karikaturmuseum Krems ein! Über 90 Original-Illustrationen zeigen, wie Illustrator Axel Scheffler und Autorin Julia Donaldson ihre Figuren zum Leben erwecken. Neben dem Grüffelo begegnen Besucher auch dem Grüffelokind, Stockmann, Drache Zogg oder Räuber Ratte. Farbenfrohe Szenen, Mitmach-Stationen und interaktive Elemente machen die Schau zu einem Erlebnis für die ganze Familie – ein Ort, an dem Mut, Freundschaft und Fantasie gefeiert werden.