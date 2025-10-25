Papst-Kamera in Wien für guten Zweck versteigert

Papst selbst entschied, dass Geld an Bedürftige geht

Auf der Rückseite der Kamera prangt der Wahlspruch von Papst Franziskus, „miserando atque eligendo“, übersetzt „aus Barmherzigkeit gewählt“. Der gesamte Erlös der Kamera, die in einer Box mit Schlüssel und Foto von der Überreichung der Kamera an Franziskus versteigert wird, geht an Bedürftige. Das entschied übrigens der Papst selbst. Man hofft auf einen Erlös von 60.000 bis 70.000 Euro. Online kann übrigens schon geboten werden – auch auf eine Leica aus dem Jahr 1929 und diverse andere Modelle.