Papst-Kamera in Wien für guten Zweck versteigert

Im November kommt in einem Wiener Hotel die wertvolle Leica-Kamera von Papst Franziskus unter den Hammer. Liebevoll designt, samt Gravuren aus dem Vatikan, wechselt die Kamera mit Beweisfoto von der Überreichung an den ehemaligen Papst den Besitzer. Der Erlös geht – so wollte es der Papst selbst – an Bedürftige.
Als Jorge Mario Bergoglio, der als Papst Franziskus zwölf Jahre lang die Geschicke der römisch-katholischen Kirche leitete und mit seiner herzlichen Art nicht nur die Herzen von Abermillionen Katholiken eroberte, am 21. April im Vatikan verstarb, hinterließ der stets in einfachen Verhältnissen lebende Papst nicht allzu viel Gegenständliches auf der Erde zurück.
Weißes Leder, Schlüssel Petri auf Objektivkappe
Ein Unikat, das nachweislich Papst Franziskus gehörte, wird bald in Wien versteigert. Und zwar am 22. November im berühmten Hotel Imperial an der Ringstraße. Bei dem Los handelt es sich um eine Leica M-A-Kamera, silbern verchromt, mit weißer Belederung und weiß lackierten Elementen. Ganz besonders sind die Gravuren der Schlüssel Petri und der Objektivdeckel, in den das Staatswappen der Vatikanstadt eingraviert ist.
Papst selbst entschied, dass Geld an Bedürftige geht
Auf der Rückseite der Kamera prangt der Wahlspruch von Papst Franziskus, „miserando atque eligendo“, übersetzt „aus Barmherzigkeit gewählt“. Der gesamte Erlös der Kamera, die in einer Box mit Schlüssel und Foto von der Überreichung der Kamera an Franziskus versteigert wird, geht an Bedürftige. Das entschied übrigens der Papst selbst. Man hofft auf einen Erlös von 60.000 bis 70.000 Euro. Online kann übrigens schon geboten werden – auch auf eine Leica aus dem Jahr 1929 und diverse andere Modelle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.